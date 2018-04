Estudantes do município de Cruz participaram de aula de Fisioterapia no UNINTA

O Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu uma turma de estudantes do curso de Massoterapia, da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Júlio França, da cidade de Cruz. Os estudantes foram acompanhados pelo professor da escola, José Orlando da Penha Júnior, que também é egresso do curso de Fisioterapia do UNINTA. Durante a atividade foi realizada uma visita no campus da instituição e uma aula prática sobre anatomia, supervisionada por docentes do UNINTA e pela coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Dra. Janaisa Gomes Dias de Oliveira.





A coordenadora, Profa. Janaisa comentou sobre a visita. "O curso de Massoterapia requer muito conhecimento de anatomia, principalmente dos músculos, articulações e ossos. Então primeiro vem a importância de nossa instituição servir como campo de estudos para cursos técnicos, aulas práticas, projetos de pesquisa, elaboração de artigos científicos. Além da valorização que o nosso egresso dá para a instituição, e ficamos muito felizes, porque trabalhamos para que nossos alunos tenham uma boa formação e possam retornar trazendo bons frutos."





Ao final da visita, o Magnífico Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues Junior, recebeu os estudantes em sua sala de reuniões, acompanhado pela Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Soraya Sá, onde conversaram sobre a importância do ensino superior.