GUARDAS MUNICIPAIS DE SOBRAL RECUPERAM GM D20 ROUBADA NA CIDADE DE MASSAPÊ

A Composição Ronda 01 da Guarda Municipal, recuperou na noite de sexta-feira (20), por volta das 20hs, um veículo caminhoneta D20/Custom de cor vermelha furtado em Gameleira/Massapê. O veículo pertence ao senhor José Wilson Rufino, que teve seu veículo furtado na madrugada do dia 17 de abril.

De acordo com o comandante da composição Inspetor Gonçalo, a equipe realizava patrulha de rotina na Av. Dom José, defronte ao Hospital Santa Casa em Sobral, quando se deparou com o veículo estacionado em desacordo com a sinalização, ao averiguar no sistema de consulta de placas da CIOPS, constatou-se que havia uma queixa de roubo do veículo. Logo foi acionado um reboque e conduzido para a Polícia Civil para os procedimentos legais.





O veículo recuperado foi entregue ao senhor Diogo Moreira Rufino filho do proprietário, que não imaginava que encontraria o veículo em uma cidade tão próximo de Massapê.





Participaram da ação, além do plantonista Inspetor Gonçalo, os subinspetores Domingos e Jander, e guardas Marlo e Otacy.