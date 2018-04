I Fórum de Enfermagem Cirúrgica do UNINTA apresentou experiências acadêmicas

Na última segunda-feira (17), foi realizado o I Fórum de Enfermagem Cirúrgica do Centro Universitário Inta (UNINTA). O evento reuniu cerca de 150 estudantes do 6º e 7º semestres, que participaram de um programação de palestras e apresentações de trabalhos científicos.





De acordo com os professores responsáveis pelas disciplinas de Enfermagem Cirúrgica I e II, Me. Larissa Cunha Alves e Me. Paulo Henrique Alexandre de Paula, o fórum surgiu da necessidade de sanar questionamentos do acadêmicos em relação a área estudada. O momento contou com palestra da enfermeira Sabrina Becker, que abordou o tema “Segurança na Assistência ao Paciente Cirúrgico”, além dos relatos das egressas do curso de Enfermagem do UNINTA, Jessica Brenda Vasconcelos e Angeline Paiva, que apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) aos estudantes presentes.





O professor Paulo Henrique ressaltou que o objetivo do evento foi “proporcionar um espaço em que os estudantes pudessem tanto ter a oportunidade de ver profissionais da assistência, quanto professores dialogando através do ensino, e a extensão, no caso as egressas que desenvolveram trabalhos com a temática e podem favorecer futuras pesquisas também relacionadas ao assunto”, comentou.





A acadêmica do 7º semestre, Fabiana Melo, que fez parte da comissão organizadora do evento, contou um pouco sobre a sua participação. “O fórum foi de suma importância para nós acadêmicos, porque tivemos a oportunidade de ver além da prática, ouvir relatos, inclusive de acadêmicas egressas do UNINTA, e entender como funciona a enfermagem cirúrgica em relação a gerência e a assistência. Além de termos a experiência de gerenciar também um evento como esse”, destacou. Estiveram presentes no evento o Coordenador do Curso de Enfermagem, Prof. Meykel Gomes e a Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Regina Aguiar.