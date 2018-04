I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DE SOBRAL

A Coordenadoria Especial de Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), através da Coordenadoria Municipal dos Direitos Humanos de Sobral realizam I Seminário de Educação em Direitos Humanos.





Na próxima quinta e sexta-feira acontecerá o I Seminário de Educação em Direitos Humanos, que será realizado nos dias 12 e 13 de abril, no auditório do SESI. O seminário tem por objetivo discutir e debater propostas que deverá compor o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Ceará. Para o Coordenador dos Direitos Humanos de Sobral Chiquinho Silva, “O seminário é muito importante para esta área, pois pretende estruturar e delinear uma política para os direitos humanos, promovida pelo o Governo no intuito de capilarizar esta agenda de discussão nos diversos municípios”. Assim, a cidade de Sobral será o próximo município a sediar o evento. Este formato de escuta da população vem sendo realizado em diversas regiões do estado.





Estão colaborando na Comissão Organizadora do Seminário a Comissão de Direitos Humanos da OAB; Coletivo VRA; Liga dos Direitos Humanos do curso de Direito da UVA; Defensoria Pública do estado de Ceará; ESFAPEGE – Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional sob coordenação da CDH – Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral.





No dia 12/04 (quinta-feira), o seminário terá início às 18hs, com intervenção cultural, Palestra Magna sobre: Democracia e Educação em Direitos Humanos, ministrada pela Prof. Dra. Lídia Walesa Bonfim Pimentel Rodrigues – Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e Doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e é conselheira no Conselho de Defesa de Direitos Humanos do Estado e Membro do Comitê Estadual de Educação para os Direitos Humanos do Ceará.





No dia seguinte dia 13/04 (sexta-feira), a programação iniciará às 8h com exposição de painéis com experiências concretas em Educação em Direitos Humanos, mediados pelo Dr. Igor Barreto de Menezes Pereira - Defensor público de Sobral. Serão três importantes painéis: Painel I - “A Importância da Educação Sócio Emocional para a Cidadania e Direitos Humanos”, com a Prof. Dra. Carmélia Aragão; Painel II - “Comunicação para Educação Popular a partir da ação do educador nos coletivos juvenis” com Sr. Jamieson Simões; Painel III - “Educação para a Memória e Verdade”, com o Prof. Dr. Alexandre Pinto Moreira.





Na parte da tarde serão compostos os grupos de trabalhos por eixos de discussões com as temáticas, que contarão com facilitação de profissionais nas respectivas áreas: I - Educação Básica, com Prof. Edna Carvalho – Coordenadora da Educação Básica de Sobral; II - Educação Superior, com Prof. Ms Ivaldinete de Araújo; III - Educação dos Servidores Públicos, com a profa. Dra. Rosangela Pimenta; IV - Mídia e Comunicação, com a Sra. Thamila Santos; V - Educação Popular, com a Profa. Dra. Ivna Holanda; VI - Educação para a Memória e Verdade, com o prof. Carlos Augusto de Aguiar. Em seguida, a plenária será aberta para apresentação das propostas e escolha das prioridades.





Informamos que há limites de vagas. Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Coordenadoria dos Direitos Humanos de Sobral:





Fone: 3613-2022





Data: 12 e 13 de abril

Local: SESI Sobral

Link para inscrições: https://goo.gl/5dauxs