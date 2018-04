Índices de homicídios no Ceará superam o do país inteiro em fevereiro, diz pesquisa

Os números oficiais do governo revelam que 362 pessoas foram mortas no estado em fevereiro. A taxa de assassinatos no Ceará, por cada grupo de 100 mil habitantes, supera a do país inteiro e de estados maiores como São Paulo e Rio de Janeiro.





O estado do Ceará voltou às manchetes da mídia brasileira em decorrência de sua violência armada sem controle. Pesquisa realizada pelo portal G1, da Globo, e publicada na edição de domingo (15) mostra que o estado registra, atualmente, um índice de assassinatos que supera os das unidades federativas mais populosas do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, além de ser mais alta que a do país inteiro.





A pesquisa é específica em relação aos assassinatos ocorridos em fevereiro último, quando 3.276 pessoas foram mortas no país em Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). A média ficou em 1.57 por cada grupo de 100 mil habitantes. Já o Ceará registrou, no mesmo período, 362 homicídios (sem contar as mortes violentas ocorridas em presídios e aquelas decorrentes de intervenção policial). Esse número representa 3.99 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes.





Os números apresentados pelo Ceará, que tem uma população atual estimada em 8,8 milhões de habitantes, são altíssimos se comparados ao de estados bem maiores, como São Paulo, com população de 45,3 milhões e que registrou em fevereiro apenas 275 assassinatos, ou 0.61 para cada grupo de 100 mil habitantes.





Já o Rio de Janeiro, com população atual de 16,4 milhões de habitantes contabilizou 461 assassinatos, mas o índice por cada grupo de 100 mil habitantes chegou a 2.74.





Ainda de acordo com o levantamento, o mapa criminal mostrou que em fevereiro o Ceará ficou atrás somente dos estados de Pernambuco e Pará no número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). O estado de Pernambuco registrou 417 homicídios (4,37 por cada grupo de 100 mil habitantes) e o Pará 392 (4.64 por cada 100 mil habitantes).





Sem registro





A pesquisa levou em consideração os números apresentados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não inclui na sua estatística dos CVLIs, os assassinatos ocorridos dentro das unidades do Sistema Penitenciário (cadeias públicas, presídios e penitenciárias) nem os óbitos decorrentes de intervenção policial, o que, certamente, aumentaria em muitos os índices apresentados à pesquisa.





Somente em um único episódio de violência registrado no sistema penal neste ano, na Cadeia Pública da cidade de Itapajé (a 124Km de Fortaleza), 10 presos foram assassinados, na manhã do dia 29 de janeiro. Os 10 assassinados não entram na estatística da violência do governo do Ceará. (Cearanews7)