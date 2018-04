Jovem universitária é baleada na cabeça no bairro Parque Manibura, em Fortaleza

Polícia prendeu três homens que estariam envolvidos no crime.

Cecília Moura, universitária da Unifor, foi a terceira mulher assassinada no Ceará em menos de 24 horas. A jovem, de 23 anos, foi baleada na cabeça, na manhã desta quinta-feira (12), quando trafegava com seu veículo pela rua Vereador Pedro Paulo, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, em Fortaleza.

Cecília trafegava em direção à avenida Washington Soares e, quando parou o carro, foi abordada por motoqueiros que dispararam e, em seguida, deixaram o local sem levar qualquer pertence da vítima. A jovem, que perdeu o controle do veículo e colidiu com um muro, chegou a ser socorrida com vida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.





Cecília é irmã de um policial militar, o que poderia ter o motivado o crime: vingança contra o agente de segurança. Investigações estão sendo feitas para desvendar o motivo do assassinato. Segundo populares, os criminosos não chegaram a tentar roubar nada da vítima.









Prisão





Após o crime, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu prender três homens que estariam envolvidos no crime.





Confira as fotos dos suspeitos:

