MAIS UM HOMICÍDIO É ELUCIDADO PELA POLÍCIA CIVIL DE ITAPAJÉ/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de investigação da Delegacia Municipal de Itapajé, prendeu um homem e aprendeu um adolescente nos dias 17 e 18 de abril, suspeitos de participarem de um homicídio ocorrido no dia quatro de janeiro, na cidade de Itapajé. Antônio César Moura Rodrigues (21) conhecido como “Teda”, e um menor de 16 anos confessaram o crime.





A mãe do adolescente, levou o filho para a delegacia e o menor confessou a prática criminosa, e o envolvimento com o homicídio com mais dois adolescentes e Antônio César.





A vítima Weliton Pereira Alves (19), vulgo “Cranio”, tinha ido passar uns dias na cidade de Itapajé, no período festivo de final de ano. Seu cunhado, “Teda” um dos suspeitos envolvido no crime, foi quem estava nos fundos da casa, acompanhado de outro adolescente, esperando a vítima Weliton sair de casa em fuga, para, então, assassinar a vítima, que havia sido chamada para a morte por dois outros envolvidos, pela porta da frente. Eles empurram a porta a chutes e disparam contra a vítima, acrescentou o Delegado. A motivação do crime seria devido ao fato da vítima e assassinos participarem de grupos criminosos rivais.









O crime





Na tarde do dia quatro de janeiro, após sair de casa, “Teda” com mais três menores, assassinaram Weliton Pereira Alves, seu cunhado, por desavenças de grupos rivais. A Polícia Civil continua com investigação para a captura dos outros dois adolescentes envolvidos no caso.





(Via Polícia Civil do Ceará em Ação)