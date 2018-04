Morre aos 86 anos o humorista Agildo Ribeiro

Morreu aos 86 anos o ator e humorista Agildo Ribeiro. A informação foi divulgada neste sábado (28) pelo canal pago GloboNews. Ele sofria de problemas cardíacos.





Conhecido como “capitão do riso”, Agildo começou a carreira no rádio, mas seu reconhecimento foi após seus trabalhos cômicos na televisão. Em 1969, apresentou o programa Mister Show ao lado do simpático ratinho Topo Gigio. Num dos quadros, Topo Gigio batia um papo com Agildo, a quem ele chamada de Agildinho, sobre curiosidades que as crianças têm, e no final, aparecia de pijama e uma touca pra ir dormir, sempre pedindo um beijinho de boa noite ao apresentador.