Pedreiro cava túnel de sua casa até ao bar e ia para lá todas as noites enquanto sua esposa dormia

Em seu depoimento o pedreiro afirmou que sua esposa roncava demais.

O caso aconteceu na Bahia, o pedreiro conseguiu a proeza de cavar um túnel desde sua casa até um bar que fica a 800 metros de distância.





Valdecir Bezerra, de 38 anos, demorou cerca de 3 anos até finalizar o túnel e durante 1 ano ele visitava o bar todas as noites enquanto sua esposa dormia.





O “Caminho da felicidade” foi descoberto após Valdecir ser intimado a prestar esclarecimentos na promotoria, por estar sendo acusada de danificar o encanamento da residência de um de seus vizinhos.





Em seu depoimento o pedreiro afirmou que sua esposa roncava demais, e isso o motivou a ter essa ideia maluca.





Ainda em seu depoimento ele afirmou que após assistir o filme Assalto ao Banco Central ,ele resolveu fazer algo parecido, e começou cavar um túnel em direção ao bar. Ele afirma que usou todo o tipo de ferramenta, desde colheres a furadeiras, ainda segundo ele o túnel foi concluído em 2016, o mesmo dia em que ele conseguiu chegar ao bar e tomar sua primeira cerveja.





Após seu túnel ser concluído ele afirmou que foram 12 meses indo até o bar todas as noites, sempre perto das 23hrs e só voltava quando estava satisfeito. Sua esposa ficava dormindo e não fazia a mínima ideia do que acontecia.





O homem ainda disse que foi bom ter sido descoberto, pois, sua esposa já estava desconfiada e sempre perguntava sobre o cheiro de álcool. Ele ainda disse que o dono do bar sempre se perguntava como que ele aparecia do nada. (Via Iguatu Net)