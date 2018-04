PF continuará negociando com Lula após encerrado prazo de prisão

Ex-presidente Lula tinha até as 17h desta sexta para se apresentar à Polícia Federal em Curitiba, segundo determinou juiz Sérgio Moro.

Delegados da Polícia Federal em São Paulo estão conversando com advogados de Luiz Inácio Lula da Silva para negociar a rendição do ex-presidente na capital paulista. O prazo determinado pela Justiça Federal para o petista se entregar voluntariamente em Curitiba (PR) se encerrou às 17h desta sexta-feira (6).





A conversa, que já dura pelo menos duas horas, busca evitar uma operação policial para executar a ordem de prisão contra o petista, que está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, desde a noite de quinta-feira (5).





Segundo apurou o R7, Lula pode se entregar na sede da PF em São Paulo, ou ir diretamente ao aeroporto de Congonhas, onde já existem equipes da PF de prontidão. Uma aeronave já está abastecida e pronta para levá-lo a Curitiba.





Na capital paranense, um helicóptero levaria Lula do aeroporto Afonso Pena até a Superintendência da Polícia Federal, onde uma cela especial foi preparada para o ex-presidente.





A recomendação da equipe de advogados de Lula é para que ele se entregue. mas um membro da cúpula do PT informa que Lula vai tomar a decisão por conta própria.





Em Curitiba, o delegado da Policia Federal Igor Romário de Paula confirmou que não está descartada a possibilidade de se negociar com a defesa do ex-presidente, mas que isso cabe aos agentes em São Paulo, responsáveis pela negociação neste momento.





— Não se descarta, após as 17h, tentar uma negociação para que uma apresentação seja feita. Mas isso a equipe que está no lugar que vai avaliar a melhor conduta pra que não exista confronto.





A declaração foi feita após uma reunião entre Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Inteligência do Paraná e Polícia Rodoviária Federal sobre o esquema de segurança.





Romário de Paula também disse que é pequena a chance de a Polícia Federal entrar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para prender Lula.





— A hipótese [de entrar no sindicato dos metalúrgicos para prender Lula] é remota nesse momento.





Ainda segundo o delegado, caso o ex-presidente não se entregue, ele acredita que não deve demorar para que a ordem de prisão seja cumprida pela Polícia Federal.





— Eu não acredito que se prolongue por muito tempo. Mas estão sendo consideradas uma série de coisas para evitar confronto. Este tipo de prisão gera ânimos exaltados de vários lados.





Ele também comentou que não acredita que Lula represente algum risco, mas que, se for preciso, será feito o uso de algemas.





— Se houver risco, as algemas podem e devem ser usadas.