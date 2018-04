POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM PELO MENOS 19 HOMICÍDIOS

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desencadeou uma operação policial, nessa quinta-feira (5), que resultou na captura de Francinaldo Freitas de Oliveira (29), conhecido por “Galego” e foragido da cadeia pública do município de Bela Cruz, onde respondia por tráfico de drogas. De acordo com as investigações, “Galeco”, que integra um grupo criminoso, está relacionado em pelo menos 19 homicídios ocorridos na região Norte do Estado. A ação policial contou com efetivo do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte) e da delegacia de Itarema, bem como do apoio de agentes da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Além de “Galego”, preso em Cruz, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), outros dois homens foram presos pelos crimes de posse de drogas e armas de fogo.

No início da manhã de quinta, os policiais civis se deslocaram para o município de Cruz, pois tinham informações sobre a residência onde “Galego” estaria escondido. No imóvel, os agentes de segurança deram cumprimento ao mandado de prisão contra ele e encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada, escondido em um guarda-roupa. Ainda durante a vistoria, foram apreendidas 63 gramas de maconha, uma balança de precisão, diversos celulares e uma quantia em dinheiro. “Galego” possui passagens pelos crimes de homicídio (dois procedimentos), uma tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. O suspeito foi autuado em flagrante nos crimes de porte ilegal de arma de fogo, estupro de vulnerável e na Lei das Organizações Criminosas. A Polícia Civil segue investigando o suspeito, que é envolvido em crimes de homicídio na região.

Ainda na cidade de Cruz, os policiais continuaram com as diligências para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência de Francisco das Chagas Monteiro (36), conhecido por “Rochão”. Quando os agentes se aproximaram do alvo, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Na tentativa de fuga, “Rochão” arremessou uma sacola plástica, onde foram encontradas drogas e dinheiro. No local, também apreendidas uma pistola calibre 380, com sete munições, mais drogas e quase R$ 25 mil em espécie, encontrados em um fundo falso de uma carreta de som. Dois veículos, uma motocicleta e um Toyota Hilux, foram apreendidas. Dentro da residência, os policiais localizaram uma estrutura de vigilância eletrônica no imóvel, com diversas câmeras, que, segundo investigações, seria utilizada para controlar o acesso de pessoas ao imóvel, bem como para a armazenagem de drogas. “Rochão”, que já tinha passagem anterior por tráfico de drogas, foi autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, na Delegacia Regional de Acaraú.





A última prisão, com o apoio da Polícia Militar, aconteceu em um estabelecimento comercial, na cidade de Cruz, em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Antonio Araújo dos Santos (40) foi flagrado com um revólver calibre 38, com numeração raspada, e mais 28 munições intactas e uma deflagrada, dentro de um saco de milho. O suspeito, que tem passagem por furto, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na Delegacia Municipal de Itarema.