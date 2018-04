Polícia Militar apreende arsenal, dinheiro e drogas em esconderijo de uma quadrilha no Eusébio

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), apreenderam nesta quinta-feira (12), um arsenal que estava em poder de criminosos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Também foram apreendidos cerca de R$ 100 mil em espécie, munições, drogas e veículos.





A operação foi realizada na tarde de ontem, no Município do Eusébio. Através de informações anônimas e de uma investigação que estava em curso pelo núcleo de Inteligência do próprio BPChoque, os policiais chegaram ao endereço onde diversas armas de fogo estavam escondidas. Elas eram usadas por traficantes de drogas ligados à uma facção.





No imóvel que servia de esconderijo para a quadrilha, a Polícia acabou encontrou 13 armas de fogo, sendo seis revólveres, seis pistolas, além de uma espingarda de calibre 12 (escopeta). Também foram localizadas drogas como maconha, cocaína e apetrechos do tráfico (material de embalagem, balanças de precisão digitais etc).





O material foi todo encaminhado para a Delegacia Metropolitana do Eusébio. A Polícia, no entanto, não informou se houve prisões durante a operação.





Veja a lista completa do que foi apreendido pela Polícia na operação no Eusébio:





R$ 98.992,00 em espécie





100 munições de calibre Ponto 40;





50 munições de calibre .357;





200 munições de calibre . 380;





235 munições de calibre 38;





21 cartuchos calibre 12.





8 balanças de precisão





15 carregadores de pt.40, 10 carregadores pt.380.





19,800kg de cocaina.





3,237 kg de crack





1968kg de maconha





2 automóveis





1 motocicleta





Pistola 380 Taurus kus23577





Pistola 24/7 skf25385





Pistola 24/7 numeração raspada





Pistola 840 numeração raspada





Pistola 640 pro scu52759





Pistola 838 ktu77352





Espingarda 12 numeração raspada





Revólver 38 Taurus numeração raspada





Revólver 38 Rossi r337551





Revólver 38 Rossi j085709





Revólver 38 Taurus ta784434





Rev 38 Rossi e230437





Revólver 357 Taurus 008788481





5 celulares





91 frascos (cheios) de bicarbonato





(Blog Fernando Ribeiro)