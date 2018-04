POLICIAIS DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, EM SOBRAL

No final da noite do último Domingo (08/04), a Equipe RAIO 04 recebeu informações anônimas de uma apartamento que estaria sendo utilizado para guardar armas de fogo.





Ao chegar no local, os policiais militares após buscas, encontraram um Rifle Calibre 38.





No interior do apartamento estava um menor de idade e um foragido da Cadeia Pública de Sobral, identificado como Francisco James Coelho Fontenele, "'vulgo Come Bila".





Os acusados foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190