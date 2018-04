Quadrilha ataca delegacia da Polícia Civil em Fortaleza com bombas incendiárias

A Polícia continua em diligências na tentativa de identificar e prender um grupo de criminosos que, na noite do domingo (15), tentou incendiar uma delegacia da Polícia Civil na zona Oeste de Fortaleza. O “alvo” dos criminosos foi a sede do 17º DP, no bairro Vila Velha. Um carro que estava apreendido acabou sendo destruído pelo fogo ateado criminosamente.





O ataque dos bandidos ocorreu por volta de 23h45. Segundo testemunhas, os bandidos chegaram em veículos (carros e motos) e praticaram o crime, provavelmente, ainda por retaliação à morte de um comparsa numa troca de tiros com a PM na semana passada.





Os criminosos usaram coquetéis molotov (bombas incendiárias caseiras) para incendiar o veículo, modelo Celta, que estava apreendido no pátio externo da unidade policial. Houve, ainda, uma tentativa de incendiar um segundo veículo, um Renault Duster. Na fuga, a quadrilha deixou para trás vários coquetéis molotov intactos, que foram recolhidos pela Perícia.





A delegacia do 17º DP não é plantonista e nos fins de semana e feriados apenas um policial fica na distrital fazendo a guarda dos presos e do prédio. Apesar do ataque, não houve feridos.





O Corpo de Bombeiros enviou uma unidade ao local para realizar o combate ao fogo.





Armas





Em outra ocorrência na zona Oeste da Capital, na noite de domingo, policiais militares da patrulha BPRaio 33, apreenderam, ao menos, quatro armas de fogo de uma só vez. Eles faziam o patrulhamento na Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), quando se depararam com um carro modelo Palio, cinza, de placas OCC-2340 (CE), ocupado por cinco homens, circulando na área em atitude suspeita.





Feita a abordagem ainda na avenida, os policiais acabaram encontrando três pistolas e um revólver. O grupo foi encaminhado ao plantão do 7º DP (Pirambu) e ali autuado em flagrante. Há suspeitas de que os bandidos sejam integrantes de uma facção criminosa que age naquela região da cidade. (Blog do Fernando Ribeiro)