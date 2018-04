Simaria está doente e permanece internada

Na última sexta-feira (13), durante um show na 48ª Expoagro de Itapetininga, a cantora Simone da dupla sertaneja Simone e Simaria, anunciou no show que a irmã Simaria está doente, e que passou a última semana internada, motivo pelo qual não compareceu à apresentação.





Simone fez o show sozinha e não deu mais detalhes sobre o estado de saúde da irmã: “A Simaria está internada desde quinta-feira (12). Ainda não temos previsão de alta. Estamos aguardando o diagnóstico médico.”





Simaria está passando por uma bateria de exames para descobrir a causa do mal-estar. No ano passado, a coleguinha teve infecção alimentar e somente Simone subiu ao palco no Villa Mix Festival em Curitiba e em outro show em Joinville. Em novembro, a dupla cancelou seis shows por conta de uma infecção aguda que Simaria contraiu nas vias respiratórias.





Simaria está doente, mas estamos torcendo pela melhora da coleguinha! (MSN Notícias)