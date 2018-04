SOBRAL ABANDONADA - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE! VÍDEO

"Bom dia, gostaria de desabafar minha indignação com a prefeitura de Sobral.









Há 5 anos convivo com um esgoto a céu aberto de um vizinho, aqui onde moro na rua Aprígio Celso lima verde Renato parente, entrei várias vezes em contato com a prefeitura onde os funcionários me passavam pra várias pessoas e setores onde nunca ouviram minha reclamação, até que já estando de saco cheio com essa situação pois tenho criança em casa, resolvi colocar brita na frente da minha casa,onde na mesma hora que os vizinhos só pensam em si,resolveram fazer denúncia, e de imediato a a prefeitura apareceu,mas não pra resolver o problema de todos e sim,pra mandar tirar a minha brita, falei do que acontecia eles, ficaram de voltar pra falar com o vizinho e como de costume não retornaram,mas mandaram tirar a brita, agora estou eu aqui de novo dentro da lama,tendo que viver como porco, por que não tomam providências e nem posso tomar por conta própria,sendo que é um bairro que nem básico não tem, que é o saneamento, pagamos caro por uma casa, e que nem uma rua decente podemos ter."