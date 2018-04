SOBRAL-CE: ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NA BR 222

Por volta das 20h de ontem (12), um acidente de trânsito foi registrado na BR 222, na rotatória, nas proximidades do cemitério Jardim Eterno, em Sobral.





O condutor de um veículo VW Fox de cor vermelha perdeu o controle do carro e desceu a ribanceira, provocando o sinistro.





O carro era ocupado por um casal que seguia do distrito de Aprazível para Sobral. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas para o Hospital Santa Casa.





Felizmente, o casal sofreu apenas ferimentos leves.

Com informações de R. Soares