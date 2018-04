SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia o péssimo atendimento prestado pelo posto de saúde do bairro Coelce, precisamente na área odontológica.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá gostaria de fazer uma denuncia contra o péssimo atendimento odontológico do posto de saúde do bairro da coelce, acho que alguns funcionários do posto não estão satisfeitos com seus empregos, pois tratam as pessoas com muita arrogância, principalmente na parte odontológica.









Até pra fazer uma marcação para o dentista tem que ter horários, como se as pessoas que procuram esse serviço tivesse tempo pra fazer uma simples marcação.









Pois é só de 7 as oito da manhã, e quem trabalha como faz pra marca,? Se a pessoa chega 5 minutos mais tarde eles não marca mais, isso é um absurdo!"