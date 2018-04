SOBRAL-CE: INTERNAUTA DENUNCIA UM GRANDE VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA PADRE OSVALDO CHAVES

"Senhor Prefeito, sou morador da Rua Padre Osvaldo Chaves e quero denúncia e que aqui na Rua tem um cabo do Saaee quebrado ja quase dois meses causando desperdício de água e faltando água pros moradores. Já ligamos pro Saaee várias vezes e nunca vieram aqui consertar o cano e a água continua derramando que alaga todas as ruas descendo de Alto abaixo, como se vê na foto e no vídeo . O Saae está se omitindo da obrigação de consertar o cano pois a população está prejudicada. É na Rua Padre Osvaldo Chaves a altura do número 249. É muita incompetência do Saae ja quase dois meses a gente reclamar e não virem aqui consertar o cano quebrado. Resolva nossa situação, poisa tá faltando água direto em virtude do cano quebrado."