UNINTA e Secretaria de Segurança Pública do Estado iniciam parceria de estágio

Na última sexta-feira (06), a Diretoria de Estágios do Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) realizaram o acolhimento dos novos estagiários que atuarão no 3º Batalhão da Polícia Militar, na Delegacia Regional de Sobral e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Os novos campos de estágio são resultado de um convênio entre o UNINTA e a SSPDS.





Os estágios contemplam os cursos de Engenharia Civil, Fisioterapia, Direito e Educação Física. No total foram selecionados 7 estagiários, que passaram por um processo seletivo através de suas coordenações e irão atuar nos órgãos parceiros durante o semestre 2018. 1.





A Diretora de Estágios do Centro Universitário Inta, Profa. Me. Claudênia Aguiar, comentou sobre as perspectivas da nova parceria. “O convênio trará uma grande contribuição para os nossos estudantes, além de tratar também de uma exclusividade, porque o UNINTA é a única instituição de ensino superior da região que firmou a parceria. Para nós foi uma honra iniciar essa nova conquista da Diretoria de Estágios”, colocou.





A coordenadora do Centro de Atenção Biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública, Rebeca Rangel esteve presente no evento para acolher os acadêmicos e explicar o funcionamento dos órgãos onde começarão seus estágios. Estiveram também presentes na reunião, representantes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia, além de professores e coordenadores do UNINTA.