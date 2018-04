UNINTA inicia inscrições para o Processo Seletivo de Medicina

O Centro Universitário Inta (UNINTA), através da Comissão Própria de Processos Seletivos (CPPS), tornou públicas as normas do processo seletivo do Vestibular de Medicina 2018.2. São ofertadas 35 vagas e a prova acontecerá no dia 10 de junho, em fase única.





As inscrições podem ser realizadas até o dia 06 de junho, exclusivamente através do endereço eletrônico http://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/ . O número de inscrição e o local de prova poderão ser consultados a partir de 08 de junho, no portal do candidato.





A CPPS informa que, no dia do exame os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e o comprovante de inscrição. A prova será composta por 60 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos.





O gabarito oficial do Processo Seletivo será divulgado no dia 21 de junho, a partir das 21h. Já a divulgação do resultado final acontecerá no dia 26 de junho. Mais informações podem ser obtidas acessando o edital.