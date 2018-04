VEXAME: O ESTÁDIO DO JUNCO ESTÁ INTERDITADO!

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia mais um vexame na cidade de Sobral, referente ao esporte.

Confira a denúncia na íntegra:

"Oi tudo bem, queria desabafar um pouca a minha indignação como torcedor apaixonado pelo Guarany de Sobral.









Neste Domingo (08.04.18) o nosso Cacique do Vale irá estreia no Cearense da série B, com mando de campo dele(Guarany), a ansiedade toma conta da torcida, mas devido falta responsabilidade da Diretoria e Prefeitura, o Guarany está impossibilitado de joga no estádio do Junco, sua estreia será em Fortaleza, no PV. O estádio do Junco está vetado (provisoriamente) devido não ter o laudo técnico de segurança, que emitido pelo Corpo de Bombeiros, no qual o responsável pelo estádio deveria ter requerido está vistoria, e na presença de irregularidades ter feito os reparos necessários para que o laudo seja expedido. Todos sabemos que o estádio do Junco é a nossa maior praça de esporte, e o Guarany de Sobral nossa maior bandeira esportiva no estado, já passamos vergonha na final do Cearense de Basquete, com o teto do ginásio poliesportivo cheio de goteiras, agora com o Juncão. Peço aos responsáveis mais respeito com a torcida do Guarany e aos amantes dos esportes desta cidade."