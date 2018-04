VEXAME SOBRAL - MORADORES DA ZONA RURAL PAGAM DO PRÓPRIO BOLSO O CONSERTO DAS ESTRADAS; VÍDEO

"Boa tarde gostaria de mais uma vez reclamar sobre a péssimas condições em que se encontra a estrada que liga sobral localidade do Estreito, purpurema, formosa e pedra branca. Já foram feitas várias reclamações por falta de transporte escolar, e mais uma vez o ônibus deixou de rodar por não existir condições de trafegar na estrada naquela condições, as crianças estão sem irem para escola há dias e estão sendo prejudicadas. Peço encarecidamente a visita do prefeito já que adora fazer visita os bairros. Vou enviar um video mostrando como está a situação."