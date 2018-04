VIOLÊNCIA: Diretor do Fortaleza Esporte Clube é morto após ser alvo saidinha bancária na Aldeota

Roberto Studart, de 54 anos, foi abordado por um homem armado enquanto entrava no seu carro e reagiu ao assalto.



O conselheiro e diretor de Esportes Amadores e Olímpicos do Fortaleza Esporte Clube, Roberto Studart, morreu após ser vítima de uma saidinha bancária, nesta segunda-feira (13). Roberto, 54 anos, havia sacado dinheiro na agência do Banco do Brasil quando foi alvo de criminosos.





O crime aconteceu na avenida Santos Dumont com a rua Júlio Azevedo, no bairro Aldeota, por volta das 15h. Segundo testemunhas, dois homens armados anunciaram o assalto quando Roberto estava entrando no seu carro.





O diretor reagiu a ação e lutou contra o assaltante, mas, logo depois, foi alvejado nas costas com pelo menos quatro disparos.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado logo após ao crime, mas Roberto não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, imagens de segurança próximo ao local do crime registraram a ação. O Fortaleza Esporte Clube emitiu uma nota e lamenta o falecimento de Roberto.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que nenhum pertence da vítima havia sido subtraído e que as imagens de segurança estão sendo utilizadas para ajudar nas investigações. “As Polícias Civil e Militar realizam buscas na região com o objetivo de identificar e prender os envolvidos”, afirma.





Confira na íntegra:





“É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube comunica o falecimento do Conselheiro e Diretor de Esportes Amadores e Olímpicos, Roberto Mamede Studart Soares. Fortaleza através de sua Diretoria, Conselho Deliberativo, Comissão Técnica, Atletas e Funcionários se solidariza e presta as condolências à família de Roberto Studart, ao tempo que decreta luto oficial no clube por 3 (três) dias.





O clube informa ainda, que estará divulgando local do velório e sepultamento assim que definidos e solicitará à CBF minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao falecimento de Roberto Studart, Diretor de Esportes Amadores e Olímpicos do Fortaleza”

