Um cidadão transitava pela avenida Senador Fernandes Távora, bairro Sinhá Sabóia , nas proximidades da ponte do rio Oiticica, quando foi abordado por um indivíduo a pé e armado com um revólver. O ladrão anunciou o roubo, subtraindo o celular e a carteira com dinheiro da vítima.





O roubo foi registrado na noite de ontem (17), por volta das 21 horas.





Fonte: Sobral 24 horas