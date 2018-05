Bandidos matam guarda municipal a tiros em Caucaia

Subiu para seis o número de agentes da Segurança Pública assassinados no Ceará neste ano. A mais recente vítima da violência armada e sem controle no estado foi um guarda municipal. Luiz de França Duarte Filho, 30 anos, era servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (55Km da Capital) e foi assassinado, a tiros, nesta segunda-feira (14), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O crime ocorreu no fim da tarde de ontem, por volta de 16h50, no bairro Itambé, em Caucaia. Segundo informações da Polícia, o guarda recebeu vários tiros à queima-roupa, numa autêntica execução sumária. No momento do crime, ele estava de folga, à paisana e desarmado. Não teve como reagir ao ataque dos assassinos.





A Polícia Militar esteve no local e descobriu que bandidos foram ao local em busca de matar um irmão do guarda. Mas como não o encontraram, acabaram atirando e executando o agente da Segurança de São Gonçalo do Amarante.





Investigação





“Luizinho”, como era chamado pelos amigos e familiares, era também o vice-presidente da Associação dos Moradores do Bairro Itambé e promovia ações sociais com a comunidade carente dali. Não possuía histórico criminal e, segundo a família, não tinha inimigos nem vinha recebendo ameaças de ninguém.





O corpo do guarda foi levado para a sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e deverá ser sepultado ainda hoje. Equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e patrulhas do 12º BPM estiveram no local do crime iniciando as investigações.





Veja agora a lista dos agentes da Segurança Pública mortos no Ceará em 2018:





01 – (20/01) – PETRONÍLIO LEONARDO DA SILVA NETO – 63 anos, policial militar da Reserva Remunerada da PM, morto durante assalto na Rua 102 do Conjunto Esperança.





02 – (24/02) – FRANCISCO WAGNER ALVES DE ARAÚJO - Sargento da Ativa da Polícia Militar, destacado no Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Morto por policiais do BPRaio no viaduto da BR-020, no Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia.





03 – (1º/03) – MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA RIBEIRO – Policial militar assassinado por bandidos quando chegava em sua residência, na Rua Catolé, no bairro Conjunto Palmeiras (Jangurussu). Foi uma execução sumária.





04 – (21/03) – GLEDSON MARTINS DE SENA – 47 anos, ex-policial militar, assassinado, a tiros, na cidade de Iguatu. Execução sumária.





05 – (1º/05) – FRANCISCO BONIVARDE CASTELO BRANCO NAUM – 28 anos, Sargento da Ativa da Polícia Militar. Morto a tiros em uma barraca de praia, na Praia do Futuro, por um policial civil, identificado como inspetor Egberto Setúbal Freitas, 25





06 – (14/05) – LUIZ DE FRANÇA DUARTE FILHO – 30 anos, guarda municipal de São Gonçalo do Amarante, foi assassinado a tiros, na porta de casa, no bairro Itambé, em Caucaia.





AGENTES DA SEGURANÇA MORTOS NO CEARÁ ENTRE 2015 e 2018





2015





POLICIAIS MILITARES ...... 10





POLICIAIS CIVIS ............... 5





TOTAL = 15 MORTOS





2016





POLICIAIS MILITARES ......................... 26





POLICIAIS CIVIS ................................... 2





POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ...... 2





AGENTES PENITENCIÁRIOS ................... 3





DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL ................ 1





TOTAL = 34 MORTOS





2017





POLICIAIS MILITARES ..................... 21





POLICIAIS CIVIS ............................. 1





BOMBEIROS MILITARES ...................... 1





GUARDAS MUNICIPAIS .................. 6





TOTAL = 29 MORTOS





2018





POLICIAIS MILITARES ..................... 5





GUARDAS MUNICIPAIS ..................... 1





TOTAL = 6 MORTOS





(Fernando Ribeiro)