Bandidos morre em tiroteio ao lado da Assembleia Legislativa ao tentar praticar saidinha

Uma tentativa de “saidinha” bancária terminou em morte na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Dionísio Torres. As primeiras informações colhidas no local revelam que dois bandidos, armados, numa motocicleta, tentaram atacar uma mulher que havia saído, minutos antes, de uma agência do Banco do Brasil situada no cruzamento das Avenidas Desembargador Moreira e Pontes Vieira. Contudo, um dos ladrões acabou morto a tiros. O autor dos disparos não foi identificado .





O assaltante estava usando um capacete e caiu sem vida no meio da avenida. Logo, policiais militares que fazem a guarda da Assembleia Legislativa do Ceará, situada a poucos metros do local, isolaram a cena do crime e aguardam a presença das equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Este foi o quarto assassinato na Grande Fortaleza nesta sexta-feira (25). Os crimes ocorreram no intervalo de pouco mais de seis horas.





Veja a sequência de mortes na Grande Fortaleza entre a madrugada e a manhã nesta sexta-feira:





1 – Por volta das 4h30, um segurança foi assassinado na Rua Godofredo Oliveira, no bairro Mondubim. Francisco Mendes David, 51, trafegava em sua moto quando foi abordado por bandidos. A informação é de que ele teria reagido e recebeu um tiro no rosto e caiou morto ao lado de sua motocicleta. Os criminosos roubaram seu celular.





2 – Por volta de 5h40, uma mulher, identificada como Lilian Mara de Oliveira Mesquita, 36 anos, foi morta com um tiro no rosto durante um assalto. O crime aconteceu na Avenida Francisco Sá, na Barra do Ceará, no momento em que a vítima embarcava em um micro-ônibus da empresa farmacêutica onde ela trabalhava. Os criminosos fugiram levando a bolsa e o celular da vítima.





3 – Por volta de 7 horas, bandido invadiram uma casa situada na Rua Olegário Domingos, no bairro Pajeú, na periferia da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e mataram um homem com vários tiros disparados à queima-roupa. Vítima identificada como Antônio José de Sousa, 44 anos.





4 – Por volta de 10 horas, bandidos em uma motocicleta tentaram assaltar uma cliente de uma agência do Banco do Brasil situada na esquina das avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres. Um segurança teria reagido e disparou tiros contra os bandidos. Um dos assaltantes – ainda não identificado – caiu morto em plena avenida.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro