Criança é vista andando em janela, no 7º andar de prédio. Veja o vídeo

O flagrante aconteceu na manhã da última segunda-feira (30/4).

Imagem registrada por moradores de um condomínio residencial em Goiânia, na manhã da última segunda-feira (30/4), mostra uma criança caminhando do lado de fora de uma janela, no sétimo andar do prédio. Segundo a TV Anhanguera, o menino estava seguro pela tela de proteção. Ainda assim a cena é de arrepiar.





Na gravação, ele tenta abrir o lado esquerdo da janela, não consegue e decide fechar. Em seguida, caminha para o lado direito e força a outra parte. Ainda de acordo com a TV goiana, a síndica foi até o apartamento e conversou com os pais do bebê, que saiu ileso da aventura.

Videos Veja mais sobre: noticias

Via Metrópoles