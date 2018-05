Cristiano Ronaldo entra na mira do PSG

O Paris Saint Germain quer aproveitar a "insatisfação" manifestada por Cristiano Ronaldo sobre a sua situação no Real Madrid e está disposto a dobrar o salário atual do português, colocando-o ao nível de Lionel Messi no Barcelona.





De acordo com o jornal AS, o clube parisiense estaria disposto a pagar 45 milhões de euros por temporada. Atualmente, CR7 recebe cerca de 21 milhões de euros na Espanha.





Ainda segundo a publicação, o PSG sonha em juntar Cristiano Ronaldo no ataque ao lado de Neymar e Mbappé. No entanto, a cláusula de 1 bilhão de euros pode atrapalhar as negociações.