Em quatro anos, 83 agentes da Segurança Pública foram assassinados no Ceará

Cinco policiais militares e ex-policiais foram mortos no Ceará em pouco mais de quatro meses de 2018. Em quatro anos e cinco meses do governo atual, nada menos, que 83 agentes da Segurança Pública foram assassinados no estado. O mais recente caso teve como vítima um PM, morto a tiros por um inspetor da Polícia Civil. Os dois discutiram em uma barraca de praia e acabaram envolvidos numa briga que terminou em morte.





A vítima foi o sargento PM Francisco Bonivarde Castelo Branco Naum, 28 anos de idade. Ele foi o quinto policial militar assassinado neste ano no Ceará. Antes dele, outros quatro tombaram também atingidos a tiros. Os crimes de morte aconteceram em Fortaleza (3 casos), Iguatu e Caucaia.





No dia 20 de janeiro, o sargento reformado da PM, Petronílio Leonardo da Silva Neto, que tinha 63 anos de idade, foi morto, a tiros, na Rua 102 do Conjunto Esperança. A Polícia descobriu que o militar foi assassinado por um adolescente de 17 anos que cometeu o crime, segundo ele, como “batismo” para poder integrar uma facção criminosa. A exigência para tal era matar um policial.





Militares





O segundo crime ocorreu na noite de 24 de fevereiro, quando um PM foi morto pelos próprios colegas de farda. Tratava-se do sargento da Ativa, Francisco Wagner Alves de Araújo, 34 anos,destacado no Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), mas que estava de Licença Para Tratamento de Saúde (LTS). Ele acabou sendo baleado e morto por uma patrulha do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) no viaduto da BR-020, em Caucaia. Wagner teria provocado desordens em um motel e recebeu os policiais a tiros, sendo baleado e morto.





O terceiro assassinato teve como vítima o policial militar marcos Antônio de Sousa Ribeiro, assassinado, a tiros, quando chegava de carro em sua residência, no bairro Conjunto Palmeiras. Foi uma execução sumária, segundo a Polícia.





Na manhã de 21 de março, o ex-PM Gledson Martins de Sena, 47 anos, foi executado com vários tiros quando se encontrava ás margens de uma estrada na cidade de Iguatu (a 414Km de Fortaleza).





O quinto assassinato ocorreu na Praia do Futuro, onde o sargento Francisco Bonivarde Castelo Branco Naum, 28, foi morto por um policial civil.





AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA MORTOS NO CEARÁ









2015





POLICIAIS MILITARES ...... 10





POLICIAIS CIVIS ............... 5





TOTAL = 15 MORTOS









2016





POLICIAIS MILITARES ......................... 26





POLICIAIS CIVIS ................................... 2





POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ...... 2





AGENTES PENITENCIÁRIOS ................... 3





DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL ................ 1





TOTAL = 34 MORTOS









2017





POLICIAIS MILITARES ..................... 21





POLICIAIS CIVIS ............................. 1





BOMBEIRO MILITAR ...................... 1





GUARDAS MUNICIPAIS .................. 6





TOTAL = 29 MORTOS













2018





POLICIAIS MILITARES ..................... 5





TOTAL = 5