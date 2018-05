Febre Amarela foi tema de palestra no UNINTA

Na última segunda-feira (07) o Centro Universitário Inta (UNINTA) foi palco da palestra que teve como tema a “Dinâmica de Febre Amarela no Brasil: um retrato dos surtos de 2017 e 2018”. O evento, que aconteceu no auditório principal da instituição e reuniu cerca de 150 estudantes, foi realizado através da parceria entre o programa de Mestrado em Biotecnologia, o curso de Medicina Veterinária e o Núcleo de Bioprospecção e Experimentação Molecular (NUBEM).





Na ocasião, a palestra foi proferida pela professora e membro do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Profa. Dra. Betânia Drumond, Doutora, que também é Pós-Doutora em Ciências Biológicas na linha de pesquisa “Vírus Emergentes, Como Poxvírus e Arbovírus”.





Em conversa com a equipe de comunicação do UNINTA, a Dra. Betânia Drumond, comentou sobre a sua participação. “Foi uma oportunidade muito interessante que nos foi dada esta noite. Nós tínhamos pessoas de diferentes lugares, além dos professores e acadêmicos do UNINTA e, os ouvintes tiveram uma participação bem ativa durante a palestra, com perguntas e opiniões bem construtivas. É muito bom discorrer esse tema com pessoas interessadas em aprender e entender o que está acontecendo no país hoje em questões de febre amarela. Nós mostramos alguns dados sobre a caracterização molecular do vírus, e evidenciamos que não existe diferença entre os que estão circulando nos humanos e nos animais”, declarou.