Garoto de 15 anos fuzilado dentro de escola em Horizonte. Neste ano, 166 adolescentes já foram mortos no Ceará

Em menos de cinco meses completos, o Ceará já registrou a morte de 166 adolescentes. Todos foram vítimas de assassinatos, o que revela uma média de um menor morto à cada 24 horas no estado. Somente em Fortaleza, 65 jovens com idades entre 12 anos completos e 18 incompletos foram executados sumariamente neste início de 2018.





Além dos 65 adolescentes assassinados na Capital, outros 51 foram mortos nos Municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No Interior Norte foram 23 casos e no Interior Sul, 27.





O mais recente caso de morte de adolescente ocorreu na tarde desta quarta-feira (16), na Região Metropolitana de Fortaleza, quando um rapaz de 15 anos, identificado como David Nascimento Lima, foi executado sumariamente, a tiros de pistola, dentro de uma escola pública na periferia da cidade de Horizonte.





Segundo testemunhas, o rapaz vinha sendo perseguido na rua. Ele corria tentando fugir de dois homens em uma motocicleta. Já baleado, David procurou abrigo onde estudava, a Escola Municipal José Eduardo de Souza, no bairro Zumbi. Ferido, cambaleou escola adentro e foi parar no pátio. Mas um dos bandidos entrou também no recinto e terminou de matar o garoto com mais quatro tiros.





Pânico e aulas suspensas





A escola entrou em pânico. Alunos que estavam em sala de aula ficaram desesperados ao ouvirem os gritos de pedido de socorro da vítima e, em seguida, vários estampidos. As aulas foram canceladas e crianças e adolescentes mandados para casa. Logo depois, equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Polícia Civil compareceram ao local e resguardaram a cena do crime até a chegada da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





A Polícia busca pistas para identificar os assassinos e vai começar a tomar o depoimento de familiares em busca de encontrar nomes de suspeitos.





Crime semelhante





Na tarde do dia 4 de abril último, um crime semelhante ocorreu em outra cidade da RMF. Foi em Maranguape, onde o estudante Francisco Matheus Lima Gurgel, 17 anos, foi executado, a tiros, em sala de aula. Os assassinos invadiram a Escola de Ensino Fundamental e Médio Eunice Weaver, no bairro Pau Serrado, às margens da CE-085, depois de pular o muro dos fundos. Foram até a sala onde o rapaz estava em aula e o mataram com vários tiros à queima-roupa diante dos demais alunos e do professor.





