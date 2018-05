GRANJA-CE: COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E CORSA DEIXA CONDUTOR COM FRATURAS

Um acidente de trânsito ocorrido durante a noite de ontem, quarta 02, no distrito de Santa Terezinha/Granja, produziu imagens fortes e deixou um dos condutores com fraturas. De acordo com as informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, um caminhão baú de cor azul trafegava pela rodovia sentido Viçosa do Ceará quando bem em frente ao posto de saúde do distrito colidiu frontalmente com um Cosa Classic de cor prata. O impacto foi tão violento que avariou quase que totalmente o Cosa, sendo que seu condutor sofreu várias escoriações pelo corpo, inclusive fraturas, sendo de imediato socorrido por populares para aa UPA de Granja. Já o condutor do caminhão saiu praticamente ileso. Policiais da PRE estiveram no local para a tomada dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Camocim Polícia 24 h