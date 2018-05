Ao todo, 23 escolas serão premiadas no próximo dia 17 de maio, em um evento a ser realizado no Centro de Convenções em Fortaleza.

O município de Granja alcançou o primeiro lugar geral no Prêmio Escola Nota Dez, no Ceará. Ao todo, 23 escolas serão premiadas no próximo dia 17 de maio, em um evento a ser realizado no Centro de Convenções em Fortaleza.





As escolas atingiram os melhores resultados do Ensino Fundamental no IDE-Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano), IDE-5 (Índice de Desempenho Escolar do 5º Ano) e IDE-9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano) nas avaliações do SPAECE 2017.





O objetivo do Prêmio Escola Nota 10 é valorizar a gestão educacional, além de servir como estímulo para os professores e para a aprendizagem do aluno, desenvolvimento assim, o sistema público de ensino. “Nossos profissionais da educação estão sempre mostrando que é possível construir políticas públicas que tragam resultados para transformar a realidade de nossa cidade”, comentou a Secretária de Educação Tatiana Dias.





A prefeita, Amanda Aldigueri, frisou que a educação sempre foi uma prioridade da sua gestão e que está muito orgulhosa dessa conquista. “Quero parabenizar a todos os educadores e profissionais que se dedicaram diariamente para trazer mais essa grande conquista para o município, e é claro, parabenizar todos os alunos que fizeram parte dessas escolas nota dez! Pensar num futuro melhor para Granja é pensar em educação”, afirmou a gestora.Resultado Histórico: Granja fica em primeiro lugar do Ceará no Prêmio Escola Nota 10.





(Cearanews7)