I Colóquio de Pesquisa do Curso de Fisioterapia do UNINTA

Na manhã da segunda-feira (21), o curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Profa. Dra. Janaisa Gomes, realizou o I Colóquio de Pesquisa de Fisioterapia, que abordou os temas “Algoritmo Moderno de Dor Lombar e Novas Considerações” e “Fisioterapia Invasiva: Aprofundando a Ação Fisioterápica em Tecidos Mais Profundos”. O evento aconteceu no auditório central da instituição e segundo a organização reuniu aproximadamente 150 estudantes.





As atividades contaram com a participação do Dr. Wiron Correia Lima e Dr. Oséas Moura Filho, que conversaram com os presentes e debateram assuntos relacionados às temáticas propostas.





A coordenadora do curso, Profa. Dra. Janaisa Gomes, comentou sobre o Colóquio. “Esse momento foi produzido pela coordenação, com a participação integral do Centro Acadêmico (C.A.) Oséias Filho e teve o objetivo de trazer dois grandes nomes da Fisioterapia, que falaram sobre assuntos atuais da profissão e desmistificaram paradigmas. O evento também nos mostrou que os estudantes do 1° período já possuem interesse pela pesquisa”, declarou a coordenadora.





De acordo com o presidente do C.A., o acadêmico do 9° semestre Felix Carneiro de Matos Neto, o evento cumpriu com os objetivos propostos e teve uma avaliação favorável por parte dos participantes. “O I Colóquio de Fisioterapia é o primeiro evento que organizamos após a cerimônia de posse e já nos trouxe bons resultados. Os estudantes aproveitaram o momento ao máximo, contemplando até o final da palestra e interagindo com perguntas relevantes para os temas abordados. Isso é muito gratificante”, colocou.