Ingresso em Medicina por nota do ENEM atrai estudantes de todo o Brasil para o UNINTA, em Sobral (CE)

O sonho de cursar Medicina leva, anualmente, milhares de candidatos às salas de prova de vestibulares em todo o Brasil. Com 97% de empregabilidade, segundo dados do IPEA, e as melhores médias salariais dentre as graduações, a Medicina segue encabeçando a lista de cursos mais procurados nos processos seletivos das instituições brasileiras de ensino superior.

Natural de João Pessoa, Camila Carla do Amaral Rodrigues chegou a cursar Odontologia enquanto alimentava o sonho de ser médica. (Foto: Sidney Almeida)

A grande procura se explica também pelas enormes possibilidades de atuação profissional. Ainda segundo o IPEA, em 2013 o Brasil tinha a metade dos médicos de que precisava, evidenciando portanto uma enorme demanda por novos profissionais da saúde sobretudo no Norte e Nordeste do país.





Desejando atender no futuro essa demanda de trabalho, não é incomum que candidatos à Medicina de todo o Brasil busquem instituições bem avaliadas no MEC e cheguem a viajar milhares de quilômetros para encarar exames de vestibular em cidades distantes de sua terra natal.





Muitas vezes, a necessidade de se deslocar mais de uma vez para outros estados e o choque de datas de provas das instituições se apresentam como desafios aos candidatos, que buscam formas alternativas de ingresso que dispensem sua presença física durante as etapas classificatórias no processo seletivo.





Uma destas alternativas é o ingresso utilizando a nota adquirida no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, dispensando do candidato a necessidade de vestibular.

Nariman Mohamad Abdel Salam Suleiman, do Rio Grande do Sul, enxergou na modalidade de ingresso por nota do ENEM no UNINTA, com inscrição online, a sua oportunidade de cursar Medicina. (Foto: Sidney Almeida)





Em Sobral, na região norte do Ceará, o Centro Universitário Inta – UNINTA oferece essa modalidade de ingresso como parte do seu processo seletivo semestral. Com um curso de Medicina autorizado com conceito de excelência pelo Ministério da Educação, a instituição disponibiliza 35 vagas para alunos que tenham tido boa pontuação no ENEM a partir da edição 2015.





Essa possibilidade atrai estudantes como Camila Carla do Amaral Rodrigues, 26, natural de João Pessoa e atualmente cursando o 4º semestre de Medicina no UNINTA. A acadêmica chegou a cursar Odontologia em seu Estado natal, enquanto alimentava o sonho de ser médica.





Tendo obtido uma boa pontuação no ENEM, Camila soube da possibilidade de ingresso no UNINTA antes mesmo de conhecer a instituição ou a cidade de Sobral. “Foi a partir das vagas disponíveis e da possibilidade de conseguir entrar pela nota do ENEM que fui buscar informações a respeito da cidade e também da faculdade”, afirma. “Sobral atende as minhas expectativas, até mais do que pensei que fosse atender a princípio. Por não conhecer, não esperava uma cidade tão desenvolvida nem uma faculdade tão estruturada”, completa.





Para a candidata, a distância de casa exige todo um processo de adaptação, uma vez que o apoio da família de forma presencial não é possível, tarefa que acaba sendo desempenhada pelo círculo de amizades, com muitos estudantes na mesma situação se amparando mutuamente. “Estar morando longe de casa não é fácil, mas vale a pena! É o sonho que está aos poucos se tornando realidade”, finaliza.

Acadêmicas de Medicina no UNINTA estudam em um dos laboratórios morfofuncionais da Instituição. (Foto: Paulo Filho)





Volta por cima





Morar em outro Estado não é a única mudança para quem escolhe estudar longe de casa. Alguns acadêmicos experimentam grandes transformações em suas histórias de vida ao decidirem perseguir seus sonhos.





Natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Nariman Mohamad Abdel Salam Suleiman, 26, sonhava em ser médica desde os 13 anos de idade. De família seguidora da religião muçulmana, havia uma resistência inicial de seu pai a esta ideia, que tinha em mente um outro futuro para a filha, com um bom casamento e filhos.





Antes mesmo de terminar o terceiro ano, Nariman passou para Farmácia. Chegou a cursar dois semestres do curso. Em uma viagem de férias para visitar a família na Jordânia, conheceu seu futuro marido. Casou em menos de um mês. A seu pedido, trancou a faculdade. Uma gravidez no primeiro ano de casamento parecia levar a estudante para mais perto do futuro idealizado por seu pai.





Seu bebê nasceu com problemas cardíacos e teve que fazer uma cirurgia e diversos procedimentos ainda nos primeiros meses. No mesmo período, a dificuldade de adaptação de seu marido ao Brasil motivou uma separação. A esta decisão seguiu a de retomar os estudos universitários.





Depois de acumular dois anos e meio de Farmácia, Nariman sentia que ainda não estava no lugar certo. A experiência acompanhando o filho clareou para ela o desejo de ser cardiologista e ajudar outras pessoas. E após nova conversa com o pai, este decidiu, enfim, investir no sonho da filha. Agora com o apoio familiar, a estudante pode retornar ao cursinho para tentar sua aprovação em Medicina. Fez alguns vestibulares, ficou entre os classificáveis, mas não conseguiu vaga. Atribuía à ansiedade a culpa por não ter passado direto: “ficava nervosa em dias de prova”.





Um dia, enquanto fazia uma pausa nos estudos, Nariman descobriu uma outra alternativa para a realização de seu sonho: “Quando tenho tempo vago gosto de navegar pela Internet. Um dia desses, apareceu a propaganda do UNINTA. O acesso ia ser pela prova do ENEM. Então eu nem precisaria me deslocar até lá. Senti em meu coração que isso era o certo e que lá era o meu lugar. Me inscrevi, passei e aqui estou, concretizando meu sonho”.





A mudança foi difícil no começo, mas o suporte do Centro Universitário foi essencial para a adaptação. “Estar longe da família e do meu filho não é fácil, mas quando percebo que estou realizando meu sonho numa faculdade tão boa eu crio forças e sigo adiante. Faria tudo de novo, porque o UNINTA é bem mais do que imaginei. Professores qualificados e humanos, funcionários, secretários fazendo o possível para atender. Me acolheram como minha família, não só como minha nova faculdade.”





A fala da estudante reflete a avaliação do MEC, que autorizou o curso com Conceito de Excelência, em 2014. Com uma infraestrutura de ponta, laboratórios modernos e uma biblioteca constantemente atualizada, o curso de Medicina do UNINTA conta com professores mestres e doutores, grande campo de estágio e acesso a Mestrado de Saúde Pública, em convênio interinstitucional com a UNICAMP.





Ao se imaginar, enfim, no lugar certo, Nariman não mede esforços. “Temos que extrapolar os limites para realizar sonhos, a distância só mostra o peso que damos aos nossos sonhos. Se criarmos asas, conquistaremos. Quando se sonha ser médica, o lugar que pode realizar o seu desejo se torna o melhor lugar do mundo para se estar!”, finaliza.

Com 18 anos e conceito de excelência segundo o MEC, o Centro Universitário Inta (UNINTA) se destaca na paisagem da educação superior do Ceará por sua infraestrutura e qualidade de ensino. (Foto: Divulgação)









