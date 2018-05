INTERNAUTA DENUNCIA O ESTADO DE ABANDONO EM QUE SE ENCONTRA O BAIRRO RENATA PARENTE; CONFIRA

Veja a reclamação na íntegra:

"Olá bom dia !









Olá bom dia me chamo André, sou morador do bairro Renato Parente e venho solicitar que poste em seu blog essa solicitação minha e ao mesmo tempo de todos os moradores do Bairro Renato Parente, onde ha anos sofremos com a falta do básico em nosso bairro como, por exemplo, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ILUMINAÇÃO E CLARO A FALTA DE ÁGUA, e o mais ridículo que eu acho é a falta de identificação das ruas, mas essa RECLAMAÇÃO é para a falta de limpeza do nosso bairro, onde vocês podem ver nas imagens que o mato esta tomando de conta das ruas do bairro, e também o esgoto das casas.









Há pouco mais de 30 dias fiz uma solicitação a prefeitura e me informaram que dentro de 10 dias viria uma equipe para capinar o mato e fazer a limpeza em minha rua, mas passaram os 10 dias retornei a ligação e não me deram mais previsão, deixei passar mais uns dias e como podem ver nas fotos só fica pior, então faço um pedido ao secretário de urbanização para fazer uma visita em nosso bairro e constatar esses problemas e enviar a tal equipe para solucionar.









Segue as imagens (Avenida Mãe Rainha e da rua Maria Selma Aguiar Carneiro)"