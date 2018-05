Infelizmente, não existe em Sobral um programa de políticas públicas para os animais no município de Sobral.





Um burro foi flagrado no bairro Terrenos Novos, nas proximidades do CCH, com uma lesão na pata traseira, morrendo a míngua, sem nenhuma atenção da prefeitura de Sobral.





Diariamente, cachorros e gatos abandonados e feridos são flagrados em Sobral, necessitando de cuidados.