MORRE JOVEM BALEADO NA RUA DO BUEIRO, EM SOBRAL

O jovem identificado por Carlos Eduardo, natural de Sobral, residia no Bairro Santa Casa, foi mais uma vítima da violência urbana de Sobral. O jovem foi baleado no sábado dia 05/05/18, quando caminhava pela rua do Bueiro, tendo sido abordado por dois homens que dispararam vários tiros. Carlos Eduardo foi socorrido para o hospital Santa Casa. Infelizmente, no dia de hoje (12), a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.





Com informações de Olivando Alves