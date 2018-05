BALA E SANGUE NO "TRENZINHO DA ALEGRIA" EM FRENTE O SUPERMERCADO LAGOA; VÍDEO

Por volta das 21h deste domingo, dia 20, um jovem foi baleado no "Trenzinho da Alegria", em frente o supermercado Lagoa.

As primeiras informações dão conta de que a polícia recebeu uma denúncia dando que no veículo (Trenzinho da Alegria) haveria um homem armado com uma de fogo. Uma equipe do RAIO foi deslocada para averiguar a denúncia, quando os PMs chegaram no local, o suspeito teria reagido e os policiais revidaram, alvejando-o. O indivíduo baleado foi socorrido pelos próprios policias do RAIO para o hospital Santa Casa.



Vale salientar que no momento do tiro, o veículo estava lotado de crianças.



Mais detalhes sobre essa ocorrência em breve.





Confira o vídeo do momento em que o homem foi atingido:

Fonte: Sobral 24 horas