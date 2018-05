NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura Municipal de Sobral, através da Coordenadoria de Mobilidade da Secretaria da Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, tem feito um trabalho muito intenso com o intuito de coibir a pirataria no sistema de mototaxistas de Sobral. As fiscalizações ocorrem de 3 a 6 vezes por semana, inclusive aos finais de semana, sempre em parceria com a Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT) e/ou DETRAN. Essa é uma blitz móvel na qual a equipe de fiscalização da Coordenadoria de Mobilidade segue o suspeito de pirataria para se certificar de que está realmente sendo exercida a atividade irregular de transporte de passageiros por parte do condutor. Na abordagem, é verificada a documentação do veículo e do condutor, caso haja irregularidades documentais ou reincidência na atividade irregular, o condutor será autuado e o veículo será conduzido para o DETRAN.

