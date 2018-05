A Polícia Civil de Santa Quitéria prendeu Francisco Adriano Alves da Silva na data de hoje (03/04/2018) na posse de uma espingarda calibre .12 e de certa quantidade de crack e cocaína.





O infrator confessou a prática de um assalto no dia 01/05/2018, bem como de tráfico ilícito de entorpecentes.





As vítimas do referido roubo levaram ao conhecimento da Polícia Civil a ocorrência do crime, tendo os policiais civis realizado diligências investigativas que culminaram na prisão em flagrante do criminoso, que agora responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo (Art. 12 da Lei 10826/03), tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33 da Lei 11.343/06) e Roubo Majorado (Art. 157, par. 2º, I e II, do CP).





As vítimas recuperaram todos os seus pertences que haviam sido roubados, entre eles 2 celulares e um relógio, o que demonstra a importância do registro de todas as ocorrências criminais na Delegacia de Polícia Civil.





(Via Polícia Civil do Ceará em Ação)