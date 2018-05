No final da noite do último sábado passado (12/05), a Equipe RAIO 05, realizou abordagem a um automóvel com um homem em atitude suspeita em uma das ruas do bairro Paraíso das Flores.





Ao realizar abordagem e a busca veicular foi encontrado um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas.





O proprietário do automóvel foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral onde foi realizado os procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190