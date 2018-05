POLICIAIS MILITARES DO RAIO RECUPERAM DUAS MOTOCICLETAS ROUBADAS

No final da tarde da última terça-feira (22/05), a Equipe da Viatura RAIO 010, recebeu informações de que na localidade de Malhadinha, no Distrito de Bonfim, zona rural de Sobral, estaria havendo um "desmanche" de motocicletas. Os policiais militares se dirigiram até a localidade, e conseguiram recuperar duas motocicletas Honda Bros com queixa de roubo que estaria sendo desmontada na vegetação local.





As motocicletas foram apresentadas na Delegacia 24 horas de Sobral.

Fonte: Sobral 190