QUE ABSURDO! O DISTRITO DE JORDÃO ESTÁ ABANDONADO!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o Sítio Jardim, no distrito de Jordão, em Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Estou aqui MAIS UMA VEZ para pedir um olhar pra nossa comunidade. Sitio Jardim, em Jordão. O período de chuvas do inverno tá quase parando, mas os problemas continuam o mesmo. Vejam só, com apenas 20 minutos de chuva, ninguém passa pq a rua fica alagada e os moradores tem q tirar com rodo a água de suas casas. Isso pq so temos vereadores na época de votar ai todos vem até essa rua com falsas promessas e outras coisas que não me cabe falar aqui.





Sítio Jardim, em Jordão está e

ntregue as baratas. Falta vereador e vergonha na cara dos q foram eleitos."