Tenente "Linha Dura" assume Secretaria da Segurança de Forquilha e promete perseguir os paredões de som

O Tenente B. Sousa da Polícia Militar, mais conhecido na Região Norte como "Linha Dura", assumiu nesta segunda-feira, 14, o cargo de Secretário da Segurança de Forquilha.





Em entrevista ao blog Forquilha Online, o secretário prometeu cumprir as leis e acabar de vez com as festas de som automotivo, principalmente nos distritos. Ele agradeceu também ao Prefeito Gerlásio pelo convite e convocou a população forquilhense a colaborar no combate à violência.