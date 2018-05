Terça-feira de violência na Grande Fortaleza, com tiroteios em vários bairros, três crianças baleadas e nove pessoas mortas

Uma noite de terror ocorreu nesta terça-feira (15) na Grande Fortaleza, com vários tiroteios ocorridos em bairros da Capital e cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, resultando em três crianças baleadas e mais duas pessoas mortas. No total, o Ceará registrou 14 assassinatos nas últimas 24 horas, três deles resultantes de confrontos entre criminosos e a Polícia. Entre as vítimas dos 14 homicídios figuram três mulheres.





Um tiroteio ocorreu na noite passada no bairro Carlito Pamplona, na zona Oeste da Capital e deixou uma pessoa adulta morta e uma criança atingida por bala perdida. O fato ocorreu por volta de 22 horas na Rua Zuíla Gadelha. Segundo a Polícia, o tiroteio provavelmente envolveu integrantes de facções criminosas.





Em outro tiroteio, duas crianças foram também baleadas. Desta vez, o palco da violência armada foi o bairro Vila Velha, também na zona Oeste da cidade. As crianças estavam na calçada de casa quando começou uma intensa troca de tiros entre bandidos daquela região. Os dois menores foram levados de ambulância para o Instituto Doutor José Frota. O estado de saúde dos garotos não foi revelado.





Mortes





Nas últimas 24 horas, cinco pessoas foram assassinadas em Fortaleza nos bairros Centro, Itaperi, Carlito Pamplona, Praia do Futuro e Lagoa Redonda.





Na Região Metropolitana de Fortaleza ocorreram mais três homicídios nos seguintes Municípios: Horizonte, Guaiúba e Caucaia. Neste último, uma mulher foi executada a tiros dentro de uma residência no bairro Parque Potira.





Sertão





Três homicídios foram registrados no Interior cearense nas últimas 24 horas, nos Município de Independência e Itarema, na região Norte; e outro em Missão Velha, na Região Interior Sul.





Em Independência (a 309 km de Fortaleza), o gesseiro Castro Rodrigues Dantas, 29 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua residência, na localidade de Moreira, na zona rural. Segundo o relato da esposa da vítima, bandidos invadiram a casa e mataram o marido dela com vários tiros à queima-roupa, na noite de ontem (15).





Outro assassinato no interior ocorreu na noite passada no Município de Missão Velha, no Sul do estado (a 521Km da Capital), onde o adolescente José Yuri Alves de Lima, 17 anos, foi assassinado, a tiros, por volta de 19h45, na localidade Sítio Barreiras, zona rural.





Confrontos e mortes





Ao menos, três pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar no Ceará. Os casos ocorreram nos Municípios de Maracanaú (bairro Alto Alegre), Beberibe e Cariús. Das três pessoas mortas, apenas uma foi identificada. Tratava-se de José Sami Santos de Lima, 20 anos, natural de Pindoretama, morto em um tiroteio com a PM na zona rural de Beberibe. Com ele, a Polícia encontrou drogas, armas e munições. (Fernando Ribeiro)