UNINTA e UECE celebram início de convênio

Na última sexta-feira (25), a Comissão de Cooperação Internacional do Centro Universitário Inta (UNINTA) esteve na Universidade Estadual do Ceará (UECE), em Fortaleza, onde se reuniu com Magnífico Reitor da instituição, Prof. Dr. Jackson Sampaio. Como produto do encontro, foi confirmada a celebração histórica do primeiro convênio de cooperação entre o UNINTA e a UECE.





A comissão, formada pela Pró-Reitora das Carreiras da Saúde, Profa. Me. Michelle Alves, além dos docentes integrantes Prof. Dr. Vassiliepe Arruda e Prof. Me. Jânder Magalhães, ambos do curso de Odontologia, participou de uma audiência com o Reitor e com a Coordenadora de Cooperação Internacional da UECE, Profa. Me. Sônia Castro.





De acordo com a Profa. Me. Michele, trata-se de um momento de grande relevância institucional. “Este convênio vai oportunizar o intercâmbio entre acadêmicos e docentes, além de trazer o UNINTA para a rota das grandes IES, estando presente e sempre a par dos mais importantes eventos e programas na área da cooperação”, destaca a Pró-Reitora.





Ainda como parte das atividades da Comissão, o grupo também visitou a Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foi recebido pelo Coordenador de Intercâmbio e Convênios Internacionais da instituição, Prof. Dr. Cláudio Lucas Nunes, que compartilhou à Comissão aspectos importantes da organização e processo de trabalho para que suas atividades possam ser desenvolvidas no âmbito do UNINTA.





O novo convênio com a UECE foi fruto de uma iniciativa do curso de Odontologia, através do seu Laboratório de Internacionalização (INTERFACE LAB), sendo esta a atividade pioneira no campo da cooperação internacional na IES. A articuladora da Comissão de Internacionalização do UNINTA, a Pró-Reitora de Pesquisa Prof. Dra. Chrislene Cavalcante, acompanhou remotamente as atividades do grupo em Fortaleza, sendo uma das grandes incentivadoras das políticas de Cooperação Internacional.