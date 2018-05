Vídeo: Mulher é proibida de usar banheiro, defeca no chão e joga fezes em funcionários

Uma mulher foi flagrada no momento em que defecou no chão de um estabelecimento e jogou as fezes em funcionários do local. O vídeo que mostra o momento passou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (16) e ‘viralizou’ entre os internautas.





Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher discute com pessoas do local. Ainda não se sabe o motivo da confusão, mas especula-se que ela tenha sido impedida de usar o banheiro. Como vingança, então, ela encosta em uma parede, abaixa as calças e defeca no chão.





A mulher ainda pega as fezes com as mãos e atira contra atendentes que estavam no local no momento. Ela usa alguns papeis que estavam em cima de um balcão para se limpar e depois também os joga nos funcionários.





O momento foi capturado por câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo também é possível notar que a situação aconteceu na última segunda (14). Não há detalhes de onde o caso aconteceu ou a identidade da mulher. Assista:

Via Varela Notícias