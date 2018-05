Violência armada deixou 44 pessoas mortas durante o fim de semana no Ceará

Em mais um fim de semana sangrento, o Ceará registrou um total de 44 pessoas assassinadas entre a última sexta-feira (25) e o começo da madrugada desta segunda (28). Conforme os registros das polícias Civil e Militar, 15 pessoas foram mortas na Capital, 10 em Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e outras 19 no interior.





Entre as vítimas dos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de óbito estão cinco mulheres. Três pessoas foram mortas por bandidos durante assaltos na Capital nas últimas 72 horas.

Em Fortaleza, os 15 crimes de morte ocorreram nos seguintes bairros: Centro (duplo homicídio), Vila Velha (2 casos), Mondubim, Carlito Pamplona, Quintino Cunha, Parangaba, Dionísio Torres, Joaquim Távora, Aerolândia, Planalto Ayrton Senna, Barra do Ceará, Parque Santa Rosa, e Monte Castelo.





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram 10 assassinatos nos seguintes Municípios: Maranguape (3 casos), Itaitinga (2 casos), Maracanaú, Pacajus, Cascavel, Eusébio e Caucaia.





No Interior Norte, a Polícia registrou 14 crimes de morte nos seguintes Municípios: Sobral (3 assassinatos), Boa Viagem (2), Pires Ferreira, Santa Quitéria, Acaraú, Pentecoste, Apuiarés, Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará, Catunda e Tamboril.

No Interior Sul, mais cinco homicídios em Tabuleiro do Norte, Jardim, Juazeiro do Norte e Pedra Branca (duplo assassinato).

Latrocínios





Entre a sexta-feira e o domingo, três pessoas foram mortas por bandidos durante assaltos em Fortaleza. Ainda na sexta-feira, um vigia de rua e uma economista foram baleados e mortos por assaltantes nos bairros Mondubim e Carlito Pamplona, respectivamente.





No domingo, um adolescente de 16 anos, funcionários de uma padaria, foi morto durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento localizado na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo. Os dois assaltantes acabaram presos em flagrante após sofrerem uma tentativa de linchamento.





Mulheres





Cinco mulheres foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Ainda na sexta-feira, a economista Lílian Mara de Oliveira Mesquita, 36 anos, foi morta por assaltantes no momento em que embarcava em um ônibus do transporte de funcionários de uma indústria farmacêutica. O crime ocorreu na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona (zona Oeste da cidade).

Ainda na sexta-feira, o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência na localidade de Serrota, na zona rural do Município de Pentecoste.

No sábado, a dona de casa Cristiane Lima Mendonça, 43 anos, foi morta a tiros dentro de sua residência, na Rua Tenente Albano, no bairro Aerolândia. Segundo a Polícia, bandidos invadiram o local com o objetivo de matar o marido dela. Cristiane tentou evitar o crime e foi fuzilada.

Também no sábado, outra mulher foi morta na cidade de Cascavel.





Fonte: Fernando Reibiro